Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. idaresindeki 42 AKP 960 plakalı otomobil ile O.D.'nin kullandığı 42 YR 586 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA