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Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. idaresindeki 42 AKP 960 plakalı otomobil ile O.D.'nin kullandığı 42 YR 586 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Güvenlik 3-sayfa Sağlık Ereğli trafik konya Kaza

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