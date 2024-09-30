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Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralananların kimlikleri belli oldu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Karapınar Kara yolu üzeri Yelekli mevkisi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kimlikleri belli oldu

Kazanın ardından polis ekiplerinin çalışmalarıyla kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belli oldu. Kaza yerinde hayatını kaybedenlerin Batuhan Tatlı (22) ile Songül Özer (32) olduğu, yaralıların ise S.A. (26), C.K. (20) ve M.A. (25) olduğu belirlendi. Durumları ağır olduğu belirtilen yaralı 3 kişinin tedavileri Konya ve Karapınar'daki hastanelerde devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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