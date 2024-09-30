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Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tıra arkadan çarparak kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Karapınar kara yolu üzeri Yelekli mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, yaralı 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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