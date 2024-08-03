Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar- Konya Karayolu Yeni Sanayi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ü. yönetimindeki 42 ALL 087 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli motosiklette bulunan S.P. (18) ile M.M.A (18) yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan S.P., Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA