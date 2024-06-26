Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Caddesi Kırkahvesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara yönüne seyir halinde olan A.S.D. yönetimindeki 42 ANL 632 plakalı kamyonet aynı yöne seyir halinde olan O.O. idaresindeki DB 69020 yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan M.O. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA