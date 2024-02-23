Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 42 H 7500 plakalı otomobil Beyşehir'den Yeşildağ Mahallesi yönüne seyir halinde iken Karadiken Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücü ile araçtaki A.Ö. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. A.Ö. acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA