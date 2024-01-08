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Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 06 JRA 39 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan H.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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