Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Saadetler Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 07 EB 070 plakalı Opel marka otomobil ile H.K. yönetimindeki 15 ABC 023 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 07 EB 070 plakalı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 ABC 023 plakalı aracın sürücü H.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA