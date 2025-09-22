Haberler

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Karapınar - Ereğli Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan Y.D. idaresindeki 34 MKU 177 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

