Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karapınar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla attı ve sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Fikret Caddesi üzerinden 133860 Sokak yönüne seyir halindeki E.K. idaresindeki 63 HZ 966 plakalı otomobil ile 133855 Sokak üzerinden gelip sağa dönüş yapan R.Ş.Ş. yönetimindeki 42 AKF 043 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu 63 HZ 966 plakalı otomobil takla atarken, otomobil sürücüsü E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
