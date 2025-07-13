Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı ve mısır tarlasına girdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana Karayolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar yönüne seyir halinde olan E.T. idaresindeki 42 DOP 54 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına girip takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü E.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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