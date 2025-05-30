Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Maden Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 42 ARR 579 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafo binasına çarpıp savruldu. Kazada sürücü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA