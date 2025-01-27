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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olayda iki otomobil çarpıştı ve yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlarinde Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 45 UA 9200 plakalı otomobil ile A.O.'nun kullandığı 07 HIM 42 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.O. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.O., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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