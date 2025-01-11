Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde üç tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Kara yolu üzeri ilçe merkezi Alparslan Mahallesi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda önlü arkalı seyir halinde olan karı koca sürücülerin kullandığı iki tır kırmızı ışıkta durdu. Tırlar beklediği sırada arkadan gelen Mahmut T. idaresindeki 71 ADJ 297 plakalı tır, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Havana Ö. yönetimindeki 20 AFG 319 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Havana Ö.'nün kullandığı tır ise önünde bekleyen eşi Okşan Ö.'nün kullandığı 20 ANJ 132 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, 71 plakalı tırın sürücüsü Mahmut T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasar meydana gelen tırlar ise çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA