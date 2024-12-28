Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dipdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (22) idaresindeki 06 BJM 853 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun demir bariyerlerini aştı. Araç, şarampole inerek durabilirken kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA