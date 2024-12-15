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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak yoldan çıktı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 34 JF 4625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü U.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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