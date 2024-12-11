Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü
İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu muhtar Mehmet Ali G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Susuz Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Susuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali G.'nin kullandığı 42 AJC 934 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Cezmi T. idaresindeki 42 ZL 382 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Kazada muhtar Mehmet Ali G. yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Mehmet Ali G., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı
img

İşte film gibi operasyonun detayları
img

Beşar Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü? Lille Sturm Graz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! LILLE STURM GRAZ maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır? Atletico Madrid Slovan Bratislava CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe) Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sopa de domate alentejana tarifi! MasterChef Sopa de domate alentejana nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 11-12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arroz de marisco tarifi! MasterChef arroz de marisco nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.