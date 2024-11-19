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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ve SUV aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu Kozanlı yolu Bülent Baran Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.K. idaresindeki 42 U 3501 plakalı otomobil ile S.K.'nin kullandığı 06 M 4663 plakalı SUV araç çarpıştı. Kazada 42 plakalı otomobil sürücüsü M.H.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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