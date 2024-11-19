Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu Kozanlı yolu Bülent Baran Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.K. idaresindeki 42 U 3501 plakalı otomobil ile S.K.'nin kullandığı 06 M 4663 plakalı SUV araç çarpıştı. Kazada 42 plakalı otomobil sürücüsü M.H.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA