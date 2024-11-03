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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tesisi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (57) idaresindeki 16 BKD 868 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalıştığı iddia edilen Y.G.'nin kullandığı 33 AIA 333 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi kamyonet takla atarken sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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