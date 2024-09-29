Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında eski devlet hastanesi Kozanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 06 CEG 262 plakalı otomobille H.Ç'nın kullandığı 38 LV 526 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada 06 plakalı otomobil sürücüsü R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA