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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında eski devlet hastanesi Kozanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 06 CEG 262 plakalı otomobille H.Ç'nın kullandığı 38 LV 526 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada 06 plakalı otomobil sürücüsü R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil trafik konya Kaza Kulu

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