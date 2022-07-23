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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Akşehir- Konya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çelikel (36) yönetimindeki 35 HIY 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü, eşi Nilgün Çelikel, çocukları Rüzgar Çelikel ile yakınları Gamze Can ve Veli Can yaralanırken, sürücünün çocuğu 6 yaşındaki Çiğdem Çelikel hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çiğdem Çelikel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akşehir Konya 3. Sayfa Haberler

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