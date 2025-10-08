Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Adana-Aksaray kara yolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Ömer Sağlam (28) yönetimindeki 81 AEP 961 plakalı minibüs, Mahmut Kaya'nın (51) kullandığı 06 BLY 59 plakalı tıra çarptı. O sırada seyir halinde olan Servet Güzel (41) idaresinde 63 AGV 738 plakalı tır da 06 plakalı tıra arkadan çaptı. İhbar üzere kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 63 plakalı tırın ezilen kabini içinde sıkışan sürücü Servet Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada diğer tır sürücüsü Mahmut K. ve minibüs sürücü Ömer S. ile 15 yaşındaki İ.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan Servet Güzel'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA