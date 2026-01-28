Haberler

Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 yaralı

Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ereğli ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Türkmen yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen M.Y. idaresindeki 42 BAR 945 plakalı tıra A.M.D. yönetimindeki 01 AFA 98 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı