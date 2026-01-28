Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Türkmen yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen M.Y. idaresindeki 42 BAR 945 plakalı tıra A.M.D. yönetimindeki 01 AFA 98 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA