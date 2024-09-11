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Konya'da trafik kazası: 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Makas Kavşağı istikametine gitmekte olan İ.A. idaresindeki 42 GA 840 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan M.K.'nin kullandığı 06 BS 6489 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan S.İ. (23) ve Y.A. (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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