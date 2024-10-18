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Konya'da Trafik Işığında Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Konya'da Trafik Işığında Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ankara-Konya Kara yolu Kırkahvesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş.Y. idaresindeki 42 AZR 890 plakalı otomobilden kırmızı ışıkta beklediği esnada dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yangın tüpleri ile otomobili söndürmek için seferber olurken yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaların ardından otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

B.Ş.Y.'nin otomobilini dün aldığı öğrenilirken yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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