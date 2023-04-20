Konya'da toplamda 566 yıl hapis cezası bulunan 118 şahıs yakalandı

Konya'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı çıkarılan ve toplamda 566 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 şahsı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; kasten yaralama, yağma, hırsızlık, gasp gibi çeşitli suçlardan aranması olan 118 şahsı yakalamak için harekete geçti. 1 hafta süren çalışmaların ardından polis ekipleri gizlendikleri adreslerde tespit edilen şahısları düzenlenen operasyonlarla yakaladı.

Toplamda 566 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Tatlıcak Mahallesi'nde kendisini polis olarak tanıtıp insanların değerli eşyalarını gasp eden ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Horasan (39) düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Kasten öldürme, silahla yağma, hırsızlık, kasten yaralama, suç örgütü kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve daha birçok suçtan aranan kesinleşmiş toplamda 566 yıl hapis cezası ve yakalama emri bulunan 118 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 118 şahıstan 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 şahsın ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - KONYA