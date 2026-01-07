Haberler

Karapınar'da çuval yüklü tırdan yola saçılan yükler trafiği aksattı

Karapınar-Ereğli kara yolunda çuval yüklü bir tırın yüklerinin düşmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çuval yüklü bir tırdan yüklerin yola saçılması sonucu yol trafiğe bir süre kapandı.

Olay, Karapınar- Ereğli Kara yolu Kesmez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırdan henüz belirlenemeyen bir nedenle yola düşen çuvallar, sürücüler için tehlike oluşturdu. Olayın ardından Karapınar Bölge Trafik ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilerek yol güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri aldı. Ekipler, muhtemel kazaların önüne geçmek için yolda tedbir alırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı. Yola saçılan malzemelerin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

