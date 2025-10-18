Konya'da Tırın Traktöre Çarpması Sonucu Trafik Kazası: Bir Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki tırın traktöre bağlı tarım makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Adana Konya Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Akören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki 42 S 7745 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 EKG 18 plakalı traktöre bağlı tarım makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör şarampole devrilirken, hafif yaralanan traktör sürücüsü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA