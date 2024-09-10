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Konya'da tırın kamyona çarpması sonucu sürücü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın kamyona arkadan çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kabinde sıkışan tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan N.Ş. (33) idaresindeki 06 HUR 62 plakalı tır, N.G.'nin kullandığı 07 BBM 831 plakalı kereste yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmadan sonra kereste yüklü kamyon yaklaşık 120 metre ileride durabildi. Kazada tır sürücüsü N.Ş. kabinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasından sonra tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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