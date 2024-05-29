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Konya'da Tırın Direğe Çarpması Sonucu Minibüs Devrildi: 1 Ölü

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Konya'da seyir halindeyken damperi açılan tırın Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının bulunduğu direğe çarpması sonucu direk karşı şeritten gelen minibüsün üzerine devrildi. Kontrolden çıkarak şarampole giren minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'da seyir halindeyken damperi açılan tırın Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının bulunduğu direğe çarpması sonucu direk karşı şeritten gelen minibüsün üzerine devrildi. Kontrolden çıkarak şarampole giren minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya-Ereğli kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Konya istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tırın, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle damperi açıldı. Açılan damper Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direk devrilerek karşı şeritte seyir halinde olan 47 yaşındaki Rıfkı Küçükkuşçu idaresindeki 42 VS 407 plakalı minibüse çarptı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole inerek durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde minibüs sürücüsü Rıfkı Küçükkuşçu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kara yolu üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rıfkı Küçükkuşçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Şükrü G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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