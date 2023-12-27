Konya'da tırın ağaca çarpması sonucu trafik kazası: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir tırın ağaca çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Konya yönüne giden Cem Y. (43) idaresindeki 58 AC 022 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampolde bulunan ağaca çarpan tırın kabini zarar gördü. Kazada yaralanan tır sürücüsü Cem Y., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hasar gören tır, kurtarıcıya yüklenerek Konya'ya götürüldü. - KONYA