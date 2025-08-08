Konya'da Tırda Düzensiz Göçmen ve Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tır içerisinde 9 düzensiz göçmen ve 1,5 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos 2025 günü saat 01.00 sıralarında Konya-Ereğli karayolu girişinde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen tır durduruldu. Yapılan incelemede, aracın sürücüsünün A.K. olduğu belirlendi. Tırın kabin kısmında, yatak bölümünde ve yan koltukta toplam 9 kaçak göçmen bulundu. Polislerce yapılan araştırmada 4 şahsın kişi başı 6 bin dolar (toplam 24 bin dolar), 5 şahsın ise kişi başı 3 bin lira (toplam 15 bin lira) karşılığında sınır illerinden İzmir'e götürüldüğü, farklı organizatörlerle bağlantılı olarak taşındıkları ortaya çıktı.

7 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 77 adet elektronik sigara ele geçirildi

Göçmen Kaçakçılığı ekiplerince aracın dorse kısmında yapılan aramada ise açık dorsede 6 kapalı karton kutu ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kutularda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 77 adet elektronik sigara bulundu.

Olayla ilgili olarak sürücü A.K., TCK 79 kapsamında "Göçmen Kaçakçılığı" ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekiplerince sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. 9 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere düzensiz göçmen sevk merkezine teslim edildi. - KONYA