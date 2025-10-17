Haberler

Konya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, kırmızı ışık ihlali nedeniyle gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Ereğli kara yolu Emirgazi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Karapınar'dan Ereğli ilçesi yönüne seyreden C.Y. idaresindeki 42 K 6077 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Ambar köyü istikametinden Karapınar yönüne geçiş yapmak isteyen M.K. yönetimindeki 42 YR 960 plakalı otomobil, tır ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, tır ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

