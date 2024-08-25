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Konya'da tır tarlaya çıktı, sürücü hafif yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, tırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ankara - Niğde Otobanı Kulu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 46 AAB 540 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tarla içerisinde bir süre ilerleyen tır daha sonra durdu. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra tedbir amaçlı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa konya Kulu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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