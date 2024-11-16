Üye Girişi
Haberler

Konya'da Tır Sürücüleri Kaçarken Yakalandı

Konya'da Tır Sürücüleri Kaçarken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da tehlikeli hareketler yaparak seyreden iki tır sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. 30 kilometre süren kovalamacanın ardından sürücüler yakalandı ve cezai işlem uygulandı.

Konya'da tehlikeli hareketler yaparak seyrettikleri ihbarı üzerine polis ekiplerinin takibe aldığı 2 tır sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 30 kilometre kaçan sürücüler yakalandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Karapınar yolundan Konya istikametine seyir halinde olan 42 FEP 76 ile 42 BT 677 plakalı 2 tırın tehlikeli hareketler yaparak seyir halinde olduğu ihbarı üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlara dur ihtarında bulundu. Kent merkezinden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolunda seyir halindeki araçları takibe aldı. İki tıra yapılan tüm uyarılara rağmen sürücüler kaçmaya devam etti. Sürücüler, Konya Karapınar yolundan Okyar Caddesi, Ünen Caddesi, Aslım Caddesinde 30 kilometre boyunca kaçtı. İki tır Aslım Caddesi üzerinde polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. Çok sayıda polis ekibi de araçların durdurulduğu yere sevk edildi.

Polis ekiplerince sürücüler gözaltına alınarak, alkol kontrolü yapıldı. Daha sonra sürücüler M.P. ve K.P. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, her iki sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Her iki sürücüye, dur ihtarına uymamak, trafikte tehlikeli seyretmek gibi suçlardan idari trafik cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş

Anne yangının çıktığı gün hurda toplamaya gitmemiş

 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

TSK'dan atılmaları an meselesi

 CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Disipline sevk edilen teğmenlere böyle destek çıktı: Fesli hocanız gibi...
Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir

Trump'ın Beyaz Saray'da vereceği ilk emir ortalığı karıştırabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle! MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Galler milli maçı kaç kaç? Milli maç CANLI yayın… CANLI ANLATIM | Türkiye-Galler maç özeti, Milli maç kaç kaç? Türkiye-Galler CANLI izle! Gönül Dağı 153. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? "Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 46. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler açıklandı! Türkiye-Galler maçının ilk 11'de kimler var? MİLLİ MAÇ TV8 CANLI İZLE! Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir? TV8 CANLI İZLE! 16 Kasım Türkiye-Galler MİLLİ MAÇ canlı yayın bilgileri… Semih Kılıçsoy Galler maçında oynayacak mı? Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.