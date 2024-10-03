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Konya'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Konya'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, İstanbul'a giden tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Olayda sürücü yaralanırken, kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara Kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden İstanbul'a seyir halinde olan M.K. idaresindeki 27 ND 606 plakalı Scanıa marka tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi. Ağaçlara çarpan tır devrilirken, dorsesinde yüklü bulunan boya tankları etrafa savruldu. Kazada tır sürücü M.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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