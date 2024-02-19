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Konya'da tır şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole devrildi ve 1 kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde otobanı Kulu gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 33 AGE 547 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole giren tırın dorsesi şarampol kenarındaki tepeye yan yatarak devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yan yatan tır kurtarıcı marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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