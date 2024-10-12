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Konya'da Tır Kazası: Yaya Sıkıştı, Ağır Yaralı

Konya'da Tır Kazası: Yaya Sıkıştı, Ağır Yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde geri manevra yapan bir tır ile seyir halindeki başka bir tır arasında kalan yaya ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da 1 kişinin geri manevra yapan tır ile sokaktan geçen tır arasına sıkışması sonucu ağır yaralandığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Abidin Sokak ile Pehlivanlı Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde geri manevra yapan M.A. idaresindeki 42 BZ 150 plakalı tır ile sokak üzerinde seyir halinde olan E.Ö. yönetimindeki 68 BN 027 plakalı tırın çarpışması sırasında sokak üzerinde yürüyen yaya Ö.U., araçların arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası araç arasında sıkışan Ö.U. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Ö.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ö.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların hareket halinde olduğu sırada Ö.U.'nun araya sıkıştığı, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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