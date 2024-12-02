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Konya'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir tır şarampole inerek bir binaya çarptı. Sürücü Ramazan Aybar hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole inerken, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aybar (34) idaresindeki 63 ZS 607 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi ve yol kenarında bulunan bir binanın çevre koruma duvarına ön kısmı ile çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Ramazan Aybar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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