Konya'da Tır Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da seyir halindeyken damperi açılan tırın Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrilen direğin karşı şeritten gelen minibüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya sebep olan tır sürücüsünün ifadesinde, "Fabrikadan çıkarken damperi kapattım, sonra nasıl açıldığından haberim yok" dediği öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Konya-Ereğli Kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Konya istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tırın, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle damperi açıldı. Açılan damper Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direk devrilerek karşı şeritte seyir halinde olan 47 yaşındaki Rıfkı Küçükkuşçu idaresindeki 42 VS 407 plakalı minibüse çarptı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole inerek durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Rıfkı Küçükkuşçu olay yerinde hayatını kaybetti. Rıfkı Küçükkuşçu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hocacihan Mezarlığında defnedildi.

"Damperin nasıl ve neden açıldığından haberim yok"

Öte yandan, kazaya neden olan tır sürücüsü Şükrü G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücünün buradaki ilk ifadesinde, "Kazanın meydana geldiği olay yerine yakın bir fabrikadan çıkarken aracın damperini kapattım. Daha sonra yola çıktım. Seyir halinde olduğum sırada damper açılmış ve yol üzerinde bulunan EDS direğine büyük bir gürültü ile çarptım. Araçtan indikten sonra direğin yıkıldığını ve bir aracın yoldan çıktığını gördüm. 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verdim. Damperin nasıl ve neden açıldığından haberim yok" dediği öğrenildi. Sürücü Şükrü G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA