Konya'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada tır ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 HK 441 plakalı tır ile Bırak Arıcan idaresindeki 42 AEU 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Burak Arıcan sağlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcan, hastanede yapılan müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

