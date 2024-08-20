Konya'da Tır ile Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Kırıkkale Kara yolunun 180. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücücüsünün adı öğrenilemeyen 16 ET 606 plakalı tır, iddiaya göre yol kenarında mola için park halinde olan E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan anne N.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü baba E.Ö., çiftin üçüz çocukları N.Ş. (4), A.Ö. (4) ve E.Ş.A.Ö. (4) ile A.M.H.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir çocuk kaza yerinden hava ambulansı ile Ankara'ya, bir çocuk da Kulu'da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA