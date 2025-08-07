Konya'da Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

Konya'da Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır devrilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 EMR 82 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan tır sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu

Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.