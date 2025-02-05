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Konya'da Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan S.D. idaresindeki 47 ADT 305 plakalı saman balyası taşıyan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü ve tırda yolcu olan H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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