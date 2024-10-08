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Konya'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

Konya'da Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir tır devrildi. Kazada tır sürücüsü ve yolcu yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 42 AUZ 056 plakalı Mercedes marka tır kontrolden çıkması sonucu refüje devrildi. Kazada tır sürücüsü ile tırda yolcu olarak bulunan A.D. kabinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan tır sürücüsü ve yolcu yaklaşık üç saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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