Konya'da tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Hüyük kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre F.A. (60) yönetimindeki 31 SS 835 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. - KONYA