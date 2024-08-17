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Konya'da tır, damperi açık şekilde seyir halindeyken PTS direğine çarptı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir tır, damperi açık bir şekilde seyir halindeyken yol üstündeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak yıktı. Kazada yaralanan olmazken, olay güvenlik kameralarına ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde damperi açık bir şekilde seyreden tır yol üstündeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak yıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken tırın damperinin açık halde seyir etmesi bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına, çarpma anı ise başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kulu Ankara Kara yolu ilçe girişi Makas Kavşağı yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresinde 06 ENN 717 plakalı tır, taşıdığı mısır yükünü zahireciyi boşalttıktan sonra Makas Kavşağı istikametine yola çıktı. Bir süre ilerleyen tırın açık vaziyetteki damperi, PTS direğine çarparak yıktı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken tır sürücüsünün polis ekiplerine, yükü boşalttıktan sonra damperi kapattığını, damperin kendi kendine açıldığını ve fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Çarpma anı kamerada

Öte yandan, tırın damperinin açık halde seyir etmesi bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına, çarpma anı ise başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Akaryakıt istasyonunun güvelik kamerası görüntüsünde tırın damperi açık olarak geçtiği görülüyor. Tırın arkasından giden bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde ise tırın damperi açık giderken, yol üzerinde PTS direğine çarparak yıkması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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