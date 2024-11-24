Konya'da Tipi ve Buzlanma Kazaya Sebep Oldu: 4 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Adana-Konya Karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki 01 ZZ 334 plakalı otomobil, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobildeki 4 yaralı, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA