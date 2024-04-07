Konya'da ticari taksi devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ticari taksinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Konya Karayolunun İsaköy mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 48 T 2031 plakalı ticari taksi Beyşehir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA