Konya'da Temmuz'da 12 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Konya'da polis sorumluluk bölgesinde geçtiğimiz temmuz ayında bin 16 ölümlü ve yaralamalı, 878 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, bin 574 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından temmuz ayı trafik istatistik bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde temmuz ayında toplam bin 894 kaza meydana gelirken, bunlardan bin 16'sı ölümlü-yaralamalı, 878'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, bin 574 kişi yaralandı.

Temmuz itibariyle yılın 7 ayında, Konya'daki polis sorumluluk bölgesinde 5 bin 144 ölümlü-yaralamalı, 5 bin 698 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 62 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 736 kişi de yaralandı. - KONYA